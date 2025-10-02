Dünyanın konuştuğu görüntü! İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı... Baskın anı kamerada

İsrail yine rahat durmuyor. Gazze'ye insani yardım götüren Sumud Filosu'na dün akşam saatlerinde başlayan taciz önce baskına sonra saldırıya dönüştü. Türkiye dahil birçok ülkeden tepki geldi. Öte yandan Türkiye'de Adana, İstanbul, Mersin, Zonguldak gibi birçok ilde İsrail'te tepki gösterileri düzenlendi. Öte yandan İsrail askerlerinin filodaki teknelere baskın anının görüntüleri de çıktı. İşte dakika dakika yaşananlar...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 07.40 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği saldırıda 28 Türk vatandaşının alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlattı.

13 GEMİ DURDURULDU 07.15 Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Tunus'tan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail’in filoya ait 13 gemiyi durdurduğunu ancak 30 geminin Gazze’ye yolculuğunu sürdürdüğü açıkladı.

BASKIN ANININ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI 07.00 İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki bir tekneye İsrail askerleri tarafından yapılan baskın anı kameraya yansıdı. Askerler tekneye çıktıktan sonra görüntü bağlantısı kesildi.

25 TÜRK AKTİVİST ALIKONULDU 06.50 Sosyal medyadan yeni bir açıklama yapan Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, "Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi. Tüm müdahalelere rağmen filo Gazze'ye ilerlemeye devam etmektedir. Filonun amacı tamamen insani yardım ulaştırmak ve uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmektir" ifadelerine yer verdi. Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali, Huga_A gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine_A gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu bildirildi.

BİRÇOK İLDE EYLEM 03.00 İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki gösteren çok sayıda kişi, filoya destek için ABD ve İsrail Konsolosluğu önünde toplandı. İsrail, ABD İstanbul Başkonsolosluğu ve İsrail Konsolosluğu önünde toplanan grup tarafından protesto edildi. Ayrıca Adana, Ankara, Mersin ve Zonguldak'ta da eylemler düzenlendi.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA 01.00 İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemilerin durdurulduğunu ve yolcularının İsrail limanına götürüldüğünü duyurdu. 00.50 İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na düzenlediği baskında şu ana kadar Sirius, Alma, Spectra, Huga, Adara ve Deir Yassin adlı gemiler de dahil çok sayıda tekne ve gemiye el koydu. İSRAİL LİMANI'NA GÖTÜRÜLDÜLER

23.55 İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemileri ele geçirdiklerini, alıkoydukları yolcuların bir İsrail limanına götürüldüklerini duyurdu. THUNBERG DE GÖZALTINDA Bakanlık, ele geçirdiği gemideki filo katılımcısı iklim aktivisti Greta Thunberg'ın İsrail askerinin yanında yer aldığı görüntülerini paylaştı.

İsrail'in henüz müdahale etmediği gemilerin Gazze'ye doğru ilerlediği ifade edildi.

23.10 Dışişleri Bakanlığı, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırının, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi olduğunu bildirdi. İLETİŞİM KESİLDİ

22.40 Küresel Sumud Filosu, "İsrail güçleri, Küresel Sumud Filosu gemilerine çıktı. İletişim kesildi ve gemide bulunanların durumu bilinmiyor. Onların güvenliği ve serbest bırakılması için acil uluslararası müdahale gerekiyor" dedi.

22.30 İsrail devlet televizyonu KAN muhabiri, İsrail ordusunun insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri ele geçirmeye başladığını paylaştı. GEMİLERE BASKIN YAPTILAR

22.10 Filodan yapılan açıklamada" Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı" denildi. Açıklamada, gemide bulunan tüm yolcuların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için çalışıldığı bilgisi paylaşıldı. İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na düzenlediği baskında şu ana kadar Sirius, Alma, Spectra, Huga, Adara ve Deir Yassin adlı gemilere el konuldu pic.twitter.com/MJ4O1dX4KM — Mynet (@mynet) October 1, 2025 Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve AA'nın irtibatı sürdürdüğü az sayıdaki katılımcı da İsrail donanmasının filoya bağlı gemileri hedef alan saldırılara başladığını bildirdi. İsrail donanma unsurlarının aktivistlerin bulunduğu gemileri tek tek ele geçirdiği aktarıldı. Filonun ABD merkezli Youtube hesabından yapılan canlı yayında da aktivistlerin canlı yayının sürdüğü birkaç teknede can yelekleriyle güvertede oturarak olası bir İsrail saldırısına karşı teyakkuzda beklediği gözleniyor.

21.55 Sumud Filosu, gemilerinin durdurulduğunu ve İsrail askerlerinin baskın yaptığını duyurdu. TELEFONLARI DENİZE ATTILAR

21.50 Gemilerdeki aktivistler, baskın öncesinde cep telefonlarını ve keskin aletleri denize attı. Aktivistlerin, telefonlarındaki kişisel bilgilerin İsrail'in eline geçmemesi için bunu yaptıkları belirtildi.

21.25 İsrail Donanması, filoyu telsizle uyararak, "Geminizi durduracak ve el koyma işlemi başlatacağız" dedi.

21.10 İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail donanması kuşatması yoğunlaşırken, filoyla güçlükle iletişim kurulabiliyor.

21.05 "ROTAMIZI DEĞİŞTİRMEMİZİ İSTEDİLER" İsrail'e ait yaklaşık 20 savaş gemisinin radarlarda tespit edilmesinin ardından açıklama yapan Küresel Sumud Filosu, "İDF bizimle iletişime geçti ve rotamızı değiştirmemizi talep etti" ifadelerini kullandı.

21.00 20'DEN FAZLA GEMİ TESPİT EDİLDİ Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabındaki paylaşımında, radarlarında 20'den fazla kimliği belirsiz geminin tespit edildiği ve bu gemilerin, filoya yalnızca 3 deniz mili uzaklıkta bulunduğu aktarıldı.



Bunun olası bir deniz ablukasına işaret edebileceği belirtilen açıklamada, "Tehditler, tacizler ya da İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını korumaya dönük girişimlerle sindirilemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

20.30 "10 DAKİKA MESAFEDELER" Sirius gemisinde bulunan aktivist Tekocak, İsrail donanmasının filoya yakın mesafede olduğunu ve filoya bağlı tüm teknelerin alarm durumunda olduğunu belirtti. Tekocak, "Şu anda Sirius gemisinde alarm durumuna geçtik. Önümüzde 12 tane gemi olduğu söylendi. Bize 10 dakikalık bir mesafedeler." ifadesini kullandı.

skeri gemilerin yaklaştıklarını gördüklerinde kişisel bilgilere erişilmemesi adına telefonları atacaklarını belirten Tekocak, müdahale olduğu takdirde filodakilerden bir süre haber alınamayabileceğini söyledi.

20.00 GAZZE FİLOSU ALARM DURUMUNA GEÇTİ Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, 20 İsrail savaş gemisinin kendilerine doğru harekete geçtiği belirtildi. Filoda alarm verilirken, aktivistler de gemi güvertelerinde toplandı. Habertürk yayınına bağlanan Türk aktivist Davut Taşkıran, "İsrail gemileri bize 10 mil yakında. Gemilerin ön taraflarında toplandık. Teyakkuz halindeyiz. İsrail askerleri geldiğinde bütün elektronik cihazlarımızı denize atacağız. Hiç bir bilgimizin onların eline geçmesini istemiyoruz" dedi. 19.55

90 MİL KALDI Gazze'ye yaklaşık 90 deniz mili kaldığı belirtilen paylaşımda, yüksek risk bölgesinde yol alındığı kaydedildi. İsrail'in "gözdağı taktikleriyle" geçen bir gecenin ardından yolculuğun sürdüğü bildirilen açıklamada, filodaki herkesin güvende olduğu bilgisi paylaşıldı.

19.30 11 KİŞİ DENİZ KUVVETLERİ TARAFINDAN TAHLİYE EDİLDİ MSB, "Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3’ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir." açıklamasını yaptı.