HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Dünyanın merak ettiği o not! Trump’ın kulağına fısıldayıp verdi, toplantı hemen sonlandırıldı…

Dünyanın takip ettiği toplantıda ilginç anlar yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze konusunda açıklama yaparken Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan bir not aldıktan sonra basın toplantısı erken sonlandırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı…

Dünyanın merak ettiği o not! Trump’ın kulağına fısıldayıp verdi, toplantı hemen sonlandırıldı…

ABD Başkanı Donald Trumpi Washington'da düzenlediği basın toplantısı sırasında Gazze konusunda açıklamalarda bulunurken Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile arasında dikkat çeken bir mesajlaşma yaşandı.

Rubio, basın toplantısı sırasından Trump'ın yanına giderek kulağına fısıldadı ve bir not teslim etti.

Trump, kağıdı aldıktan sonra gazetecilere "Ortadoğu'da anlaşmaya çok yakınız. Bana çok yakın bir zamanda ihtiyaç duyulacak. Bu yüzden kısa konuşmam gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Dünyanın merak ettiği o not! Trump’ın kulağına fısıldayıp verdi, toplantı hemen sonlandırıldı… 1

NOTTA NE YAZIYOR?

AP haber ajansına göre Rubio'nun notunda, Trump'ın sosyal medya paylaşımlarına onay vermesi gerektiği ve bu sayede anlaşmayı ilk olarak onun duyurabileceğini yazdığı iddia ediliyor.

Dünyanın merak ettiği o not! Trump’ın kulağına fısıldayıp verdi, toplantı hemen sonlandırıldı… 2

Dünyanın merak ettiği o not! Trump’ın kulağına fısıldayıp verdi, toplantı hemen sonlandırıldı… 3
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon! 11 şüpheli yakalandıİstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon! 11 şüpheli yakalandı
Gazze için tarihi anlaşma imzalandı! İşte anlaşmanın şartları...Gazze için tarihi anlaşma imzalandı! İşte anlaşmanın şartları...

Anahtar Kelimeler:
Gazze son dakika abd not trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.