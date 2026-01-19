HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Dünyanın onu eliyle domuz yakalamasından tanımıştı! O ismin cezasıyla ilgili yeni gelişme

Sinop'un Erfelek ilçesinde elleriyle yaban domuzu yakalayan Şenel Yılmaz dünyanın gündemine oturmuştu. Yılmaz'a bu hareketi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kesilen 14 bin 911 liralık idari para cezası kesilmişti. Şenel'e kesilen ceza yeniden gözden geçirildi ve iptal edildi. Cezanın iptali sonrası Şenel açıklamada bulundu.

Dünyanın onu eliyle domuz yakalamasından tanımıştı! O ismin cezasıyla ilgili yeni gelişme

Geçtiğimiz haftalarda Sinop'ta ağzında sigara varken aracından inerek yaban domuzunu eliyle yakalayan Yılmaz'ın o anları dünyada trend olmuştu. Ancak Yılmaz, o hareketi için ceza yemişti. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte tüm detaylar!

Dünyanın onu eliyle domuz yakalamasından tanımıştı! O ismin cezasıyla ilgili yeni gelişme 1

"YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU"

Cezanın iptal edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan 41 yaşındaki Şenel Yılmaz, olayın yanlış anlaşıldığını söyledi.

Dünyanın onu eliyle domuz yakalamasından tanımıştı! O ismin cezasıyla ilgili yeni gelişme 2

Köyünden Erfelek’e giderken domuz sürüsüyle karşılaştığını belirten Yılmaz, "Sürü yolun altına inmişti, birkaç domuz da yolun üstünde kalmıştı. Aracımla geri dönerek, yolun üstünde kalan domuzu karın içinden alıp diğerlerinin peşine saldım. Avlanma gibi bir durum söz konusu değil. Ben domuz falan avlamadım. Videolarda da bu açıkça görülüyor. Bir yanlış anlaşılma oldu ama şu anda cezam Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından iptal edildi" dedi.

Dünyanın onu eliyle domuz yakalamasından tanımıştı! O ismin cezasıyla ilgili yeni gelişme 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Battalgazi’de kar teyakkuzuBattalgazi’de kar teyakkuzu
Evinde düşen 86 yaşındaki kadını polis kapıyı kırarak kurtardıEvinde düşen 86 yaşındaki kadını polis kapıyı kırarak kurtardı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sinop domuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Sahadan çekildiler

Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Sahadan çekildiler

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.