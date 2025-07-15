Dünyayı ayağa kaldıran açıklama... Trump 'Moskova'yı vurabilir misin?' diye sordu: Zelesnkiy'nin yanıtı çok net oldu!

İngiltere merkezli Financial Times gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi 2 kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinden bir gün sonra 4 Temmuz'da telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e ABD'nin uzun menzilli silahlar sağlaması halinde Ukrayna'nın Moskova'yı vurup vuramayacağını sordu. Habere göre Trump, "Vladimir, Moskova'yı vurabilir misin? St. Petersburg'u da vurabilir misin?" dedi. Habere göre göre ayrıca Zelenskiy-Trump görüşmesinin ardından Ukrayna'ya üçüncü ülkeler aracılığıyla alabileceği uzun menzilli sistemlerin bir listesi de sunuldu.

"NEDEN MOSKOVA'YI VURMUYORSUN"

ABD'li Washington Post gazetesinin haberine göre ise Trump, görüşmede Ukrayna lideri Zelenskiy'e neden Rusya'nın başkentini vurmadığını sordu. Zelenskiy ise ABD'nin gerekli silahları sağlaması halinde böyle bir saldırının mümkün olabileceğini söyledi. Haberde ayrıca Trump'ın Ukrayna'da bulunan 18 ATACMS füzesinin Rus topraklarına saldırılarda kullanması için Kiev'e yetki vermeyi ve ilave füzeler tedarik etmeyi düşündüğü belirtildi.

"SAVAŞA DEVAM SİNYALİ OLARAK ALGILANIYOR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik son açıklamalarını değerlendirdi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "ABD Başkanı'nın açıklamaları çok ciddi. Bazıları Devlet Başkanı Putin'e özel olarak hitap ediyor. Washington'da konuşulanları analiz etmek için kesinlikle zamana ihtiyacımız var. Başkan Putin gerekli gördüğünde mutlaka yorum yapacaktır" ifadelerini kullandı. Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatına yönelik değerlendirmesi sorulan Peskov, "Washington'da, NATO ülkelerinde ve doğrudan Brüksel'de alınan kararlar, Ukrayna tarafından barış sinyali olarak değil, savaşa devam sinyali olarak algılanıyor" dedi. Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile doğrudan müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu ve bir sonraki müzakerelerin ne zaman yapılacağına dair Kiev'den bir sinyal beklediğini yineledi.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump son zamanlarda Rusya lideri Vladimir Putin'e karşı hayal kırıklığı duyduğunu tekrarlarken, dün Ukrayna'ya yeni silah teslimatları yapılacağını açıklamıştı. Trump ayrıca Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna konusunda barış anlaşmasına varmaması halinde Rusya'ya uygulanan gümrük vergilerini yüzde 100 artıracağını belirtmişti.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır