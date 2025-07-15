HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama... Trump 'Moskova'yı vurabilir misin?' diye sordu: Zelesnkiy'nin yanıtı çok net oldu!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş her geçen gün şiddetlenirken dünya kamuoyunu ayağa kaldıran bir gelişme yaşandı. İddialara göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya'nın başkenti Moskova'yı vurup vuramayacağı hakkında görüştüğü ortaya çıktı. Ayrıca Zelenskiy'nin, Trump'ı silah temin edilmesi halinde Moskova'yı vurabileceği konusunda bilgilendirdiği öğrenildi.

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama... Trump 'Moskova'yı vurabilir misin?' diye sordu: Zelesnkiy'nin yanıtı çok net oldu!

İngiltere merkezli Financial Times gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi 2 kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinden bir gün sonra 4 Temmuz'da telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e ABD'nin uzun menzilli silahlar sağlaması halinde Ukrayna'nın Moskova'yı vurup vuramayacağını sordu. Habere göre Trump, "Vladimir, Moskova'yı vurabilir misin? St. Petersburg'u da vurabilir misin?" dedi. Habere göre göre ayrıca Zelenskiy-Trump görüşmesinin ardından Ukrayna'ya üçüncü ülkeler aracılığıyla alabileceği uzun menzilli sistemlerin bir listesi de sunuldu.

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama... Trump Moskova yı vurabilir misin? diye sordu: Zelesnkiy nin yanıtı çok net oldu! 1

"NEDEN MOSKOVA'YI VURMUYORSUN"

ABD'li Washington Post gazetesinin haberine göre ise Trump, görüşmede Ukrayna lideri Zelenskiy'e neden Rusya'nın başkentini vurmadığını sordu. Zelenskiy ise ABD'nin gerekli silahları sağlaması halinde böyle bir saldırının mümkün olabileceğini söyledi. Haberde ayrıca Trump'ın Ukrayna'da bulunan 18 ATACMS füzesinin Rus topraklarına saldırılarda kullanması için Kiev'e yetki vermeyi ve ilave füzeler tedarik etmeyi düşündüğü belirtildi.

"SAVAŞA DEVAM SİNYALİ OLARAK ALGILANIYOR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik son açıklamalarını değerlendirdi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "ABD Başkanı'nın açıklamaları çok ciddi. Bazıları Devlet Başkanı Putin'e özel olarak hitap ediyor. Washington'da konuşulanları analiz etmek için kesinlikle zamana ihtiyacımız var. Başkan Putin gerekli gördüğünde mutlaka yorum yapacaktır" ifadelerini kullandı. Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatına yönelik değerlendirmesi sorulan Peskov, "Washington'da, NATO ülkelerinde ve doğrudan Brüksel'de alınan kararlar, Ukrayna tarafından barış sinyali olarak değil, savaşa devam sinyali olarak algılanıyor" dedi. Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile doğrudan müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu ve bir sonraki müzakerelerin ne zaman yapılacağına dair Kiev'den bir sinyal beklediğini yineledi.

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama... Trump Moskova yı vurabilir misin? diye sordu: Zelesnkiy nin yanıtı çok net oldu! 2

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump son zamanlarda Rusya lideri Vladimir Putin'e karşı hayal kırıklığı duyduğunu tekrarlarken, dün Ukrayna'ya yeni silah teslimatları yapılacağını açıklamıştı. Trump ayrıca Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna konusunda barış anlaşmasına varmaması halinde Rusya'ya uygulanan gümrük vergilerini yüzde 100 artıracağını belirtmişti.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DEM Parti'den süreç açıklamasıDEM Parti'den süreç açıklaması
YÖK'ten 41 yükseköğretim kurumuna denklik yasağıYÖK'ten 41 yükseköğretim kurumuna denklik yasağı

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna abd putin trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyayı ayağa kaldıran açıklama... Trump 'Moskova'yı vurabilir misin?' diye sordu: Zelesnkiy'nin yanıtı çok net oldu!

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama... Trump 'Moskova'yı vurabilir misin?' diye sordu: Zelesnkiy'nin yanıtı çok net oldu!

Altın alacaklara tavsiye 'Yılların sarrafı olarak...'

Altın alacaklara tavsiye 'Yılların sarrafı olarak...'

F.Bahçe, PSG ile takas için görüşüyor...

F.Bahçe, PSG ile takas için görüşüyor...

Son dakika! Küçükçekmece'de silahlı saldırı... 2 kişi yaralandı

Son dakika! Küçükçekmece'de silahlı saldırı... 2 kişi yaralandı

Sosyal medya fenomenine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti, kızları tedavi altında

Sosyal medya fenomenine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti, kızları tedavi altında

Cumhurbaşkanı Danışmanından Bülent Arınç'a sert sözler

Cumhurbaşkanı Danışmanından Bülent Arınç'a sert sözler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.