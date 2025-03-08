Dünyayı tedirgin etti: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yeni oyuncağını inceledi!

Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, söz konusu denizaltının inşa yeri ve incelemenin tarihi açıklanmazken projeye ait ilk fotoğraflar paylaşıldı.

'GÜVENLİK TEHDİDİ'

Habere göre, yetkililer, Güney Kore ve ABD için büyük güvenlik tehdidi oluşturabilecek bir silah sistemi olarak nitelendirilen bu denizaltının inşası hakkında Kim'i bilgilendirdi.

KUZEY KORE'NİN 70 DENİZALTISI VAR

Ülkenin ilk nükleer enerjiyle çalışan denizaltısının proje alanını ziyaretinde Kim, donanmanın güçlendirilmesinin Kuzey Kore'nin savunma stratejisinin önemli bir unsuru olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore son yıllarda gelişmiş donanma gemileri edinmeye çalışmış ve Eylül 2023'te yeni bir "taktik nükleer saldırı denizaltısı" tanıtmıştı.

Güney Kore'nin 2023'te yayımlanan Savunma Beyaz Kitabı'na göre, Kuzey Kore'nin cüce denizaltılar da dahil yaklaşık 70 denizaltısı bulunurken Güney Kore'nin denizaltı gücü yaklaşık 10 gemiden oluşuyor.

(AA)