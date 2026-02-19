Dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli bir araç durdurulmak istendi. ’Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan araç, ekiplerin takibi sonucu durduruldu. Kaçış güzergâhında yapılan kontrollerde yaklaşık 70 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler Z.K. ve S.A., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır