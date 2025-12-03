HABER

Duran araca çarpıp takla attı: 1 yaralı

Nevşehir’de park halindeki otomobile çarpan başka bir otomobil takla attı.

Duran araca çarpıp takla attı: 1 yaralı

Nevşehir’de park halindeki otomobile çarpan başka bir otomobil takla attı. Kazada takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza 15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak, devlet hastanesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü Nuran K., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı.

Duran araca çarpıp takla attı: 1 yaralı 1

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüj taşlarına çarptıktan sonra takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Nuran K. ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, otomobiller de çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Duran araca çarpıp takla attı: 1 yaralı 2


Kaynak: İHA

