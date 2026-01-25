HABER

Duş aldıktan sonra fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre duş aldıktan sonra fenalaşan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe mahallesi 2133. sokakta meydana gelen olayda iddiaya göre duştan çıkan T.A. (17) bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde T.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından T.A.’nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kayseri
