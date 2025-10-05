HABER

Duvar yazılarından bıktı, çareyi sanatta buldu

Eskişehir'de bir apartman yöneticisi, sprey boyayla yapılan yazılardan sıkılınca binanın duvarlarını renkli çizimlerle süsledi. Sanat projesi hem mahalleyi güzelleştirdi hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Ufuk Dağ

Eskişehir'in Eski Bağlar Mahallesi Kumlubel Sokak üzerindeki apartman duvarlarına sürekli sprey boyayla yazılar yazılması, apartman yöneticisi Ömer Aldulaimi'yi farklı bir çözüm arayışına yöneltti. Uzun süredir yazılarla kirlenen duvarlardan rahatsız olan Aldulaimi, hem çevreyi güzelleştirmek hem de yazıların önüne geçmek için binanın duvarlarını sanatsal çizimlerle süsleme kararı aldı. Ortaya çıkan renkli görüntü, apartmana görsel bir kimlik kazandırırken mahalle sakinlerinin de ilgisini çekti.

"YAZILAN YAZILARI ENGELLEMEK VE ZEVK KAZANDIRMAK İÇİN YAPTIM"

Sprey boyalarla yapılan yazılardan kurtulmak için farklı bir yöntem denediğini dile getiren Aldulaimi, "Normalde Eski Bağlar Mahallesi'nde sürekli spreyle sade olan duvarlara yazılar yazıyorlar. Ben de bu konuyu çözmek için düşündüm ki bir resim, bir çizgi yapalım. Hem apartmanı meşhur ederiz hem de güzel bir şekilde gösteririz. İnsanların yazdığı yazıları engellemek ve görsel bir zevk kazandırmak için böyle bir şey yaptım" dedi

"FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN SIRA BEKLİYORLAR"

Aldulaimi, başlattığı sanat projesinin kısa sürede ilgi gördüğünü ifade ederek, "Ben burada ilk başta proje olarak düşündüm. Apartman hakkında bir proje yapacaktım ve bu resim de onun bir parçası olacaktı. İlk başta birkaç kişi fotoğraf çekip geçiyordu. Ama sonra insanlar çekmeye başladı, artık gelmeye başladılar. Şu anda ise fotoğraf çekmek için sıra bile bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

