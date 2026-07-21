Duvara çarpan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi Erenler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 45 AAG 102 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir apartmanın duvarına çarptı.

OTOMOBİL DUVARA ÇARPTI SÜRÜCÜSÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Çarpmanın etkisiyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü otomobili olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, sürücüye ulaşamayınca aracı çekici yardımıyla otoparka kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır