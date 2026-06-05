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Duyarlı kardeşlerden örnek davranış

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde Özgür ve Korkmaz Engin isimli kardeşler, sosyal sorumluluk göstererek mahallelerindeki çeşmeyi onardı.Tepe Mahallesi Çüngüş yolunda bulunan doğal kaynak çeşmesinin bakımsız ve yetersiz olduğunu gören kardeşler ilçe halkının kullandığı çeşmeyi onarmaya karar verdi.

Duyarlı kardeşlerden örnek davranış

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde Özgür ve Korkmaz Engin isimli kardeşler, sosyal sorumluluk göstererek mahallelerindeki çeşmeyi onardı.

Tepe Mahallesi Çüngüş yolunda bulunan doğal kaynak çeşmesinin bakımsız ve yetersiz olduğunu gören kardeşler ilçe halkının kullandığı çeşmeyi onarmaya karar verdi. Çeşmeyi onarıp yanına da 10 tonluk depo yapan kardeşlerin örnek davranışları ilçe halkı tarafından takdirle karşılandı. Özgür Engin, mahallelerinde bulunan çeşmenin doğal bir kaynak suyu olduğunu, tadının çok güzel olduğu için halk tarafından çok tercih edildiğini fakat çeşmenin deposu olmadığı için bazen su kesintileri yaşandığını söyledi. Engin, çeşme çevresinin kış mevsiminde çamur olduğunu kaydederek kardeşi ile birlikte babaları İsmail Engin hayrına çeşmeyi onarıp halkın hizmetine sunduklarını kaydetti.

Duyarlı kardeşlerden örnek davranış 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
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