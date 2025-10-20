HABER

Duyarsız vatandaşlar uyarı tabelalarına aldırış etmedi

Uyarı tabelalarına rağmen Köşk’ün Cumayanı Mahallesi yolu üzerindeki alan çöplüğe döndü. Köşk Belediyesi’nin "Bu alana çöp ve moloz dökmek yasaktır" uyarısına rağmen bazı vatandaşlar yasağı hiçe sayarak bölgeyi çöplüğe çevirdi.

Aydın’ın Köşk ilçesi Cumayanı Mahallesi yolu üzerinde bulunan alan, vatandaşların duyarsız davranışları nedeniyle adeta çöplüğe döndü. Köşk Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından bölgeye, "Bu alana çöp ve moloz dökmek yasaktır. Cezai işlem uygulanacaktır. Bu alan 7/24 kamera ile izlenmektedir" yazılı uyarı tabelası asılmasına rağmen, yasağı ihlal edenler çevreyi kirletmeye devam ediyor. Yol kenarında biriken çöp ve moloz yığınları hem kötü görüntü oluştururken hem de çevre sağlığını tehdit ediyor. Vatandaşlar, yetkililerden bu duruma kalıcı bir çözüm bulunmasını isterken, duyarsız kişilere karşı cezai işlemlerin artırılmasını talep etti.

