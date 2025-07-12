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Duygu dolu anlar! Emine Erdoğan, başını eşinin omzuna dayadı gözyaşlarını tutamadı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin ardından bugün tarihi bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mesajı salonda büyük bir coşkuyla karşılanırken, duygu dolu anlara da sahne oldu. Konuşma sonrasında Emine Erdoğan gözyaşları içinde eşinin omzuna sarıldı.

Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecini değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi mesajlar verdi. Türk ve Kürtlerin asırlardır süren kardeşliğine dikkat çeken Erdoğan'ın konuşması salonda uzun süre ayakta alkışlandı.

Duygu dolu anlar! Emine Erdoğan, başını eşinin omzuna dayadı gözyaşlarını tutamadı 1

EMİNE ERDOĞAN EŞİNİN OMZUNDA AĞLADI

Erdoğan'ın konuşması salonda duygu dolu anlara sahne olurken, Emine Erdoğan'ın gözlerinin dolması dikkat çekti. Emine Erdoğan konuşmanın ardından eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu.

Duygu dolu anlar! Emine Erdoğan, başını eşinin omzuna dayadı gözyaşlarını tutamadı 2

AK PARTİ DE PAYLAŞTI

Söz konusu fotoğraf AK Parti tarafından da sosyal medyada paylaşıldı. AK Parti'nin resmi X hesabından kalp emojisi ile paylaşılan fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Duygu dolu anlar! Emine Erdoğan, başını eşinin omzuna dayadı gözyaşlarını tutamadı 3

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Emine Erdoğan ak parti Terörsüz Türkiye
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