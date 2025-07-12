Duygu dolu anlar! Emine Erdoğan, başını eşinin omzuna dayadı gözyaşlarını tutamadı

Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecini değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi mesajlar verdi. Türk ve Kürtlerin asırlardır süren kardeşliğine dikkat çeken Erdoğan'ın konuşması salonda uzun süre ayakta alkışlandı.

EMİNE ERDOĞAN EŞİNİN OMZUNDA AĞLADI

Erdoğan'ın konuşması salonda duygu dolu anlara sahne olurken, Emine Erdoğan'ın gözlerinin dolması dikkat çekti. Emine Erdoğan konuşmanın ardından eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu.

AK PARTİ DE PAYLAŞTI

Söz konusu fotoğraf AK Parti tarafından da sosyal medyada paylaşıldı. AK Parti'nin resmi X hesabından kalp emojisi ile paylaşılan fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır