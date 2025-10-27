HABER

Duygulandıran sosyal deney : Düzce'de vatandaşların bayrak hassasiyeti görüntülere böyle yansıdı

Düzce'de, Cumhuriyetin 102. yılına ithafen yapılan sosyal deneyde vatandaşların bayrak sevgisi dikkati çekti. Sosyal deney boyunca vatandaşların bayrağa sahip çıkma refleksi ve gösterdiği özen, farklı açılardan kayıt altına alındı. Çekimlerin ardından görüşleri sorulan vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı.

Düzce Belediyesin yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce sosyal deney yapıldı.

Şehir merkezinde zabıta ekiplerinin bayrak asma işlemi esnasında vatandaşlardan yardım istediği sırada, görevli personel senaryo gereği bayrağı elinden kaçırdı. Bayrağın yere düşmemesi için ip ayarı önceden yapılmış olsa da vatandaşlar bayrağın yere temas etmemesi için anında müdahale ederek hassasiyet gösterdi.

VATANDAŞLAR, DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Sosyal deney boyunca vatandaşların bayrağa sahip çıkma refleksi ve gösterdiği özen, farklı açılardan kayıt altına alındı. Çekimlerin ardından görüşleri sorulan vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı.

VATANDAŞLAR BAYRAĞIN YERE TEMAS ETMEMESİ İÇİN ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Şehir merkezinde zabıta ekiplerinin bayrak asma işlemi esnasında vatandaşlardan yardım istediği sırada, görevli personel senaryo gereği bayrağı elinden kaçırdı.

Bayrağın yere düşmemesi için ip ayarı önceden yapılmış olsa da vatandaşlar bayrağın yere temas etmemesi için anında müdahale ederek hassasiyet gösterdi.

Sosyal deney boyunca vatandaşların bayrağa sahip çıkma refleksi ve gösterdiği özen, farklı açılardan kayıt altına alındı.

Çekimlerin ardından görüşleri sorulan vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı.

Sosyal deney, belediyenin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

SOSYAL DENEY, BELEDİYENİN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DA PAYLAŞILDI

Düzce Belediyesin yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce sosyal deney yapıldı.

Şehir merkezinde zabıta ekiplerinin bayrak asma işlemi esnasında vatandaşlardan yardım istediği sırada, görevli personel senaryo gereği bayrağı elinden kaçırdı.

Bayrağın yere düşmemesi için ip ayarı önceden yapılmış olsa da vatandaşlar bayrağın yere temas etmemesi için anında müdahale ederek hassasiyet gösterdi.

Sosyal deney boyunca vatandaşların bayrağa sahip çıkma refleksi ve gösterdiği özen, farklı açılardan kayıt altına alındı. Çekimlerin ardından görüşleri sorulan vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı.

Sosyal deney, belediyenin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

27 Ekim 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

