Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den 24 Temmuz mesajı! "Gazeteciler topluma her alanda katkı sağlar"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"BASIN EMEKÇİLERİNİN HER ZAMAN DESTEKLENMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

"Gazetecilik ve basın teşkilatı, küresel dünyada doğru bilginin akışı, paylaşımı ve yayılması konusunda en önemli yerdedir. Günümüzde gelişen teknoloji ve hayatın olağan akışındaki hız gazeteciliğin farklı boyutlara dönüşmesine neden olsa da mesleği icra edenlerin kalemi, en etkili araç olarak yerini korumaktadır. Olayları, gelişmeleri neden ve sonuçları ile en doğru şekilde aktaran, öğrenilmesini sağlayan bu zorlu mesleğe gönül veren fedakar basın emekçilerimiz, en yakın çalışma arkadaşlarımız, rehberimizdir. Basın mensupları, icra makamlarının hedeflerini farklı bakış açıları ile yorumlayarak amaçların en fazla fayda sağlayacak şekilde geliştirilmesine büyük katkı sağlamakta ve destek olmaktadır. Bu açıdan baktığımızda, özellikle insanların ve toplumların doğru bilgilendirilmesi ve yanlış bilgilerin yayılmasını önleme konusunda da tartışılmaz bir güce sahiptir. Sosyal bilimler başta olmak üzere birçok branşta belli bilgi birikimine sahip olan gazeteciler, hem mesleklerinde hem de ilgi duydukları konularda kendilerini geliştirerek yazdıkları her bir satır ile okuyucularını da bilgilendirme misyonu taşır. Bu görev ile de toplumların bilgi dağarcığına katkı sağlayarak sosyal gelişimin gelişmesinde etkili rol oynar. Yaşamımızın her alanında yer alan basın emekçilerinin her zaman desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesai gözetmeksizin büyük bir fedakarlıkla bu mesleğe gönül veren her bir kardeşimi tebrik ve takdir ediyor, toplumun müşterek sesi olmaya devam etmeleri için desteğimizi sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum."