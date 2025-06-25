Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü: "Tedirgin olmadım doğru olanı yaptım, hızlı tren coğrafyaya uygun değil"

Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan “Başkana Sor” programının yeni bölümü yayımlandı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sosyal medya üzerinden gelen soruları yanıtlayarak Asar Kemer Park Projesi, Millet Bahçesi ve hızlı tren ile metro talepleri hakkında açıklamalarda bulundu.

“ASAR KEMER PARK 84 MİLYONA TAMAMLANDI”

Vatandaşlardan gelen “Gerdanlığın Düzce’ye maliyeti nedir?” sorusunu yanıtlayan Başkan Özlü, projenin başlangıçta 46 milyon lira olarak planlandığını, ancak süreçte yaşanan teknik gelişmeler nedeniyle maliyetin arttığını belirtti. Özlü, “Projeye başlarken 33 fore kazık planlanmıştı. Ancak zeminde farklı su yapılarıyla karşılaşınca proje tadilatları yaptık ve bu sayı 113’e çıktı. Maliyet 38 milyon lira daha arttı. Toplam maliyet 84 milyon liraya ulaştı. Proje, İller Bankası’ndan yüzde 4,5 faizli krediyle finanse edildi. Bugün bu şartlarda kredi bulmak neredeyse imkânsız. Bu proje Düzce’nin çehresini değiştiren kalıcı bir eserdir. Eserimizle gurur duyuyoruz” dedi.

“TEDİRGİN OLMADIM, ÇÜNKÜ DOĞRU OLANI YAPTIM”

“İlk döneminizin başında şehir merkezindeki parkları halkla açtınız. Bu işe başlarken tedirgin oldunuz mu?” sorusuna net bir yanıt veren Başkan Özlü, “Hiç tedirgin olmadım çünkü doğru olanı yaptım” ifadesini kullandı. Özlü, “Bugün valiliğe gittiğimde bakıyorum ki Düzce’ye meydanlar kazandırmışız, Düzce ferahlamış. Düzce’nin oksijen depoları oluşmuş. O bakımdan yaptığım işten son derece memnunum. Yaparken de zerre kadar tedirgin olmadım” şeklinde konuştu.

“HIZLI TRENE BÖLGENİN COĞRAFYASI UYGUN DEĞİL”

Bir diğer vatandaşın “Düzce’ye hızlı tren ve metro istiyoruz” talebine yanıt veren Özlü, metro projelerinin büyükşehir ölçeğinde

yapılabildiğini söyledi. Özlü, “Düzce gibi nüfusu sınırlı şehirlerde metro fizibl değil. İstanbul, Ankara ve İzmir’de metro var, çünkü bu şehirler milyonlarca nüfusa sahip. Düzce’de yapılması ekonomik olarak mümkün değil” dedi.

Hızlı tren konusunda ise Ulaştırma Bakanlığı’nın bir projesi olduğunu hatırlatan Özlü, “Ancak bölgenin coğrafi yapısı uygun değil. Hızlı tren projelerinde eğim yüzde 2’yi geçmemeli. Düzce ve Bolu çevresindeki araziler bu sınırı aştığı için proje Düzce’nin güneyinden geçecek şekilde planlandı. Bu tür mega projeler zaman alır” açıklamasında bulundu.