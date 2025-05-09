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Düzce Belediyesi’nden personeline anneler günü sürprizi

Düzce Belediyesi, anneler günü için hazırladığı videosu paylaştı. Belediye personellerinin yanına stajyer olarak görevlendirilecek kişilerin kendi çocuklarını olduğunu gören anneler duygusal anlar yaşadı.

Düzce Belediyesi’nden personeline anneler günü sürprizi
Mustafa Fidan

Düzce Beldiye'sinden personellerine anneler günü sürprizi içeren bir çalışma geldi. Belediye tarafından hazırlanan videoda, kurumda görevli kadın personellerin yanında yetiştirilmek üzere stajyer alımı yapılacağı söylendi.

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KENDİ ÇOCUKLARININ GÖRÜNCE DUYGULANDIRLAR

Kadın çalışanlar videonun devamında, bir ay boyunca görev yapacak stajyer öğrencilerin kendi çocukları olduğunu görünce duygusal anlar yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
anneler günü Düzce düzce belediyesi
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