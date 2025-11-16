HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Düzce'de akrabalar arasında silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı

Düzce'de akrabalık bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de akrabalar arasında silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı

Aralarında husumet olduğu öğrenilen akraba iki aile arasında Koçyazı Mahallesi Sultan Camisi yakınlarında kavga çıktı.

Bıçak ve ateşli silahların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Düzce de akrabalar arasında silahlı kavga: 1 i ağır 5 yaralı 1

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik çemberine alınan bölgede olay yeri ekipleri inceleme yaptı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kabataş metro inşaatında yaşanan kazada 2 gözaltıKabataş metro inşaatında yaşanan kazada 2 gözaltı
Sivas’ta kayıp 80 yaşındaki şahıs ölü bulunduSivas’ta kayıp 80 yaşındaki şahıs ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medyada gündem olan kahvaltı! Rasim Arı tepkilerin hedefi oldu

Sosyal medyada gündem olan kahvaltı! Rasim Arı tepkilerin hedefi oldu

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Saçıyla ilgili yorum kızdırdı! Kimse bu yanıtı beklemiyordu

Saçıyla ilgili yorum kızdırdı! Kimse bu yanıtı beklemiyordu

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

e-Devlet'ten kontrol edin! Tüm çalışanları ilgilendiriyor, hesapta 'büyük şok'

e-Devlet'ten kontrol edin! Tüm çalışanları ilgilendiriyor, hesapta 'büyük şok'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.