Düzce'de akrabalar arasında silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı

Aralarında husumet olduğu öğrenilen akraba iki aile arasında Koçyazı Mahallesi Sultan Camisi yakınlarında kavga çıktı.

Bıçak ve ateşli silahların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik çemberine alınan bölgede olay yeri ekipleri inceleme yaptı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.