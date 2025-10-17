HABER

Düzce'de havaya ateş açan 5 şahıs yakalandı

Düzce'de havaya ateş açarak vatandaşların hayatını riske atan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. 5 şüpheli yakalanarak haklarında, "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.

Düzce'de havaya ateş açan şüphelilere yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzce'de yayla ve mesire alanlarında yapılan eşzamanlı operasyonlarda ele geçirilen ruhsatsız silah ve fişeklerle ilgili 5 şahsa işlem yapıldı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan operasyonlarda 1 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 212 adet 9 milimetre fişek ve 189 adet 7.62 milimetre fişek ele geçirildi. 5 şüpheli yakalanarak haklarında, "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.

