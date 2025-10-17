Düzce'de havaya ateş açan 5 şahıs yakalandı

Düzce'de havaya ateş açan şüphelilere yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzce'de yayla ve mesire alanlarında yapılan eşzamanlı operasyonlarda ele geçirilen ruhsatsız silah ve fişeklerle ilgili 5 şahsa işlem yapıldı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan operasyonlarda 1 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 212 adet 9 milimetre fişek ve 189 adet 7.62 milimetre fişek ele geçirildi. 5 şüpheli yakalanarak haklarında, "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.

(İHA)

