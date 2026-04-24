HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Düzce’de içme suyu seferberliği sürüyor!

Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen ’Şehir Şebekesi Yenileme Projesi’ kapsamında içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Düzce’de içme suyu seferberliği sürüyor!

Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen ’Şehir Şebekesi Yenileme Projesi’ kapsamında içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kesintisiz ve sağlıklı içme suyunun vatandaşlara ulaştırılması hedefiyle yürütülen çalışmalar, hafta sonu da sahada sürdürüldü.

Proje çerçevesinde, su kayıp ve kaçak oranlarını en aza indirmek ve su kalitesini artırmak amacıyla mevcut şebeke hatları yenileniyor. Çalışmalar, vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde planlanırken, ekipler iki farklı mahallede eş zamanlı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Şıralık Mahallesi ve Azmimilli Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında, eski ve kullanım ömrünü tamamlamış hatlar modern altyapı sistemleriyle değiştiriliyor. Bu sayede hem su iletiminde yaşanan kayıpların önüne geçilmesi hem de daha sağlıklı ve kesintisiz su temininin sağlanması hedefleniyor. Yetkililer, proje tamamlandığında şehir genelinde içme suyu altyapısının önemli ölçüde güçleneceğini belirterek, çalışmalar süresince gösterilen anlayış ve destek için vatandaşlara teşekkür etti.

Düzce’de içme suyu seferberliği sürüyor! 1

Düzce’de içme suyu seferberliği sürüyor! 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.