Düzce'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, Düzce Zonguldak karayolu Boğaziçi sapağı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Boğaziçi beldesi sapağı D-655 Akçakoca-Düzce yolu istikametinde saat 17.00 sıralarında E.Y. idaresindeki 81 AFA 250 plakalı kamyon, sol şeritte seyir halinde bulunduğu esnada aynı güzergahta seyir halinde bulunan H.Ç. idaresindeki 34 PH 9841 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre kazada 34 PH 9841 plakalı araç içerisinde bulunan E.T.Ç. (11) isimli çocuk araçtan fırlayarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan E.T.Ç. Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.

(İHA)