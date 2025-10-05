HABER

Düzce'de korkunç olay! Evde başından silahla vurulmuş halde bulundu

Düzce’de bir genç, evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının yaptığı inceleme sonucu G.E.’nin kendisini silahla vurarak intihar ettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, üniversitesiteden mezun olup Düzce’de çalışmaya başlayan G.E. (29), Konuralp’deki evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının yaptığı inceleme sonucu G.E.’nin kendisini silahla vurarak intihar ettiği ve olayda kullandığı silahın ayağının dibinde olduğu belirtildi. Gencin cansız bedeni, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

