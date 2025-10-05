Düzce'de korkunç olay! Evde başından silahla vurulmuş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, üniversitesiteden mezun olup Düzce’de çalışmaya başlayan G.E. (29), Konuralp’deki evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının yaptığı inceleme sonucu G.E.’nin kendisini silahla vurarak intihar ettiği ve olayda kullandığı silahın ayağının dibinde olduğu belirtildi. Gencin cansız bedeni, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

