Düzce'de patpat devrildi! 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Düzce'nin Yığılca ilçesindeki Yığılca-Yedigöller grup yolu Çukurören köyü sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Fidan'ın (19) kullandığı patpat, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazanın etkisiyle araçtan yola savrulan genç, hareketsiz kaldı.

19 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Muhammet Fidan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZESİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Kazada yaşamını yitiren Fidan'ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Yığılca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır