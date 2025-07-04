Düzce’de sanayi sitesinin 2 etabı için temeller atıldı

Düzce Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde şehir merkezinde kalan eski sanayi çarşısı esnafının taşınması öngörüsü ile inşa edilen Beltaş Sanayi Sitesi’nin 2. Ve 3. Etap kısımları için temel atma töreni düzenlendi. Toplamda 63 dönüm arazi üzerine inşa edilecek tesiste, her biri 110 metrekare kapalı alandan oluşan toplamda 162 dükkan bulunacak. Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Mevkii’nde gerçekleşen törene Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile kurum ve kuruluşların temsilcileri, sanayiciler ve esnaflar geniş katılım gösterdi.

"FARKLI PLANLAMAYA İHTİYAÇ VAR"

Temel atma töreninin Düzce’nin şehirleşmesine katkısı konusunda konuklara hitap eden Düzce Valisi Selçuk Aslan, şehrin nüfuslarla büyüdüğü gibi yatırımlarla da genişlemesi gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bugün güzel bir etkinlik için bir aradayız. Mülki idarenin yanı sıra akademik olarak sosyoloji çalışıyorum. Ben bu şehre gelirken nüfus hareketlerine baktım, araştırdım. Düzce çok dinamik ve sürekli nüfusu artan bir şehir, büyüyen bir şehir. Güçlü bir endüstri ve cazibe merkezi. Vilayetlerimiz içinde artı değer koyan bir şehir. Bu kadar hızlı ilerleyen Düzce’de alt ve üst yapıları, insanların eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarını ve çalışma ortamlarını planlamak zorundayız. Bu anlamda ben Düzce Belediyesi’ne şükranlarımı sunuyorum. Bu öngörüyü başkanımız öncülüğünde belediye yapmakta. Eski Sanayi Sitesi kurulduğu dönem bakımından doğru bir yatırım, ancak Düzce’nin geldiği şehirleşme itibariyle farklı planlamaya ihtiyaç var. Bu açıdan bugün doğru bir temel atıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Yatırımın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır