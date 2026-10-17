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Düzce’de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Düzce’de seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Düzce’de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Yangın, Kaynaşlı ilçesine bağlı Bıçkıyanı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cengiz B. idaresindeki 34 FS 1186 plakalı otomobilin motor kısmında seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Düzce’de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi 1

OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyen alevler otomobili tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Düzce’de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Düzce Otomobil
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