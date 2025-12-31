HABER

Düzce’de tır makaslaması çevre yolunu kapattı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bir tırın makaslaması nedeniyle Kalkın Plajı mevkisindeki çevre yolunda ulaşım aksadı, küçük araçlar güvenlik şeridinden kontrollü olarak ilerleyebiliyor.Akçakoca ilçesi Kalkın Plajı mevkisinde bir tırın makaslaması nedeniyle çevre yolunda ulaşım aksadı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bir tırın makaslaması nedeniyle Kalkın Plajı mevkisindeki çevre yolunda ulaşım aksadı, küçük araçlar güvenlik şeridinden kontrollü olarak ilerleyebiliyor.

Akçakoca ilçesi Kalkın Plajı mevkisinde bir tırın makaslaması nedeniyle çevre yolunda ulaşım aksadı. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yolda makaslayarak trafiği tamamen durdurdu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı ve yolu trafiğe kapatan tırın etrafında gerekli tedbirler uygulandı. Belediye ekipleri de yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürürken, küçük araçlar güvenlik şeridinden kontrollü olarak geçiş yapabiliyor. Olay nedeniyle bölgede araç kuyrukları oluşurken, sürücülerden trafikte dikkatli olmaları istendi.

Düzce’de tır makaslaması çevre yolunu kapattı 1

Düzce’de tır makaslaması çevre yolunu kapattı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

