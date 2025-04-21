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Düzce’de uyuşturucudan 53 kişi hakkında işlem yapıldı

Düzce’de düzenlenen operasyonlarda 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 53 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce’de uyuşturucudan 53 kişi hakkında işlem yapıldı

Düzce’de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede savcılık koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 14-20 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 48 olaya müdahale edildi. Operasyonlar sonucu 2 kişi tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 53 kişi hakkında da adli işlem yapıldı. Çalışmalarda; 21 adet sentetik ecza, 18 gram metamfetamin, 723 gram bonzai, 55 gram skunk, 2 gram kenevir tohumu, 24 gram esrar, 1 gram kokain ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Düzce
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