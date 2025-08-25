HABER

Düzce’deki lisede yaşanan bildiri sonrası İlim Yayma Cemiyeti’nden yeni açıklama: “Okul idaresini tebrik ederiz”

Düzce'de karma eğitim veren Turgut Özal Anadolu Lisesi'ndeki kurallar bildirisi gündem olmuştu. İlim Yayma Cemiyeti’nden yapılan açıklamada "Bu hassasiyetli yaklaşımlarından dolayı okul yönetimini tebrik ediyor ve destekliyoruz" dendi.

Rosetta

Düzce'deki Turgut Özal Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptırmaya gelen velilere çocuklarının uyması için verilen kurallar listesi çok konuşuldu. Listede "Servis araçlarının ön koltuğuna her ne sebeple olursa olsun kız öğrenci oturmayacaktır. Arka tarafta yer kalmasa bile gerekiyorsa ayakta gidilecek ama yine de ön koltuğa kız öğrenci oturmayacaktır" gibi ifadeler yer alıyordu.

Siyasilerden konuya tepki gelirken İlim Yayma Cemiyeti ise okul yönetimini tebrik etti.

Cemiyetten yapılan açıklamada "Söz konusu metinde yer alan ifadeler; 1071'den günümüze şehit kanlarıyla sulanmış Anadolu topraklarının kültür ve medeniyetini, gelenek ve göreneklerini yaşatma adına atılmış önemli adımlardır. Okullarımızda alınan tüm tedbirler ve konulan tüm kurallar, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yararına ve geleceğine yöneliktir" dendi.

İşte İlim Yayma Cemiyeti Düzce Şubesi'nin konuyla ilgili açıklaması:

Düzce
