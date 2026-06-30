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Düzce ve Bursa’da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Düzce ve Bursa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Düzce ve Bursa’da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Düzce ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzce ve Bursa’da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı 1

13 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Polis Özel Harekât ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Düzce ve Bursa’da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı 2

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Düzce ve Bursa’da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Düzce DEAŞ terör operasyonu
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