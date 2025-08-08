HABER

Düzce’de denize girilmemesi kararı alındı

Düzce’de olumsuz hava ve deniz şartları sebebi ile denize girilmemesi yönünde karar alındı.

Akçakoca Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 8 Ağustos 2025 günü saat 10:30’dan itibaren ilçe genelindeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmesi gerektiği bildirildi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kaymakamlığımızca 8 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:30 itibariyle Akçakoca ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde karar alınmıştır. Can güvenliği nedeniyle vatandaşlarımızın denize girmemeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz" denildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Düzce
