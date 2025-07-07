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Düzce’de verimli hasat için yerinde denetim

Düzce’de buğday ve arpa hasadı tüm hızıyla devam ederken, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de sahada aktif olarak görev yaparak üreticilerin emeğini korumak için çalışmalarını sürdürüyor.Düzce genelinde yürütülen hasat sezonu boyunca, ekipler verim kontrolleri, hasat denetimleri ve biçerdöver ayarları konusunda titizlikle çalışmalarını sürdürürken, dane kaybını en aza indirmek için üreticilerle iş birliği içerisinde hareket ediyor.Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun "Hasat dönemle

Düzce’de verimli hasat için yerinde denetim
Çiğdem Sevinç

Düzce’de buğday ve arpa hasadı tüm hızıyla devam ederken, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de sahada aktif olarak görev yaparak üreticilerin emeğini korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce genelinde yürütülen hasat sezonu boyunca, ekipler verim kontrolleri, hasat denetimleri ve biçerdöver ayarları konusunda titizlikle çalışmalarını sürdürürken, dane kaybını en aza indirmek için üreticilerle iş birliği içerisinde hareket ediyor.
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun "Hasat dönemleri, çiftçimizin bir yıl boyunca verdiği emeğin karşılığını aldığı en önemli süreçtir. Bu nedenle dane kaybını en aza indirmek, toprağın yapısını ve biyolojik dengesini korumak en büyük önceliğimizdir. Ekiplerimiz sahada üreticilerimize destek olmaya devam etmektedir. Ayrıca, anız yakmanın toprağa verdiği geri dönüşü olmayan zararları tekrar hatırlatıyor; tüm vatandaşlarımızı bu konuda hassasiyet göstermeye davet ediyoruz" dedi.

(İHA)

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Düzce
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