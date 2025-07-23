Düzenli yürüyüşün faydaları nelerdir? Düzenli yürüyüş yapmak kilo verdirir mi?

Birçok sağlık uzmanının her yaştan insan için önerdiği yürüyüş, hem fiziksel hem de zihinsel olarak faydalı kabul edilir. Çoğu insanın spor olarak uyguladığı yürüyüşü, kısa ve uzun sürelerde yaparak insan sağlığı için çeşitli yararlarından faydalanabilmek mümkün olmaktadır. Doktor tavsiyesi ile her yaştan birçok insan, gün içinde düzenli yürüyüşler yapmaktadır. Düzenli yürüyüşler ile hem kilo verilebildiği hem de zihinsel açıdan ve psikolojik olarak rahatlama hissedildiği bilinmektedir.

Yürüyüş yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Öncelikli olarak yürüyüş yaparken vücudun duruş pozisyonuna dikkat etmek gerekir. Bu sayede vücudun her bölgesi yürüyüşe eşit olarak adapte olabilmektedir. Yürüme esnasında gücü arttırmayı kollar sağlar. Ayak hareketleri üzerinde de etkili olur. Ek olarak yürüyüşün kilo vermeye yardımcı özelliğine kolların sallanması da eklenerek birkaç kalori daha fazla yakılması da sağlanabilmektedir.

Tamamlanan yürüyüşlerin ardından yürüyüş esnasında çok fazla ter atıldığı ve sıvı kaybı yaşandığı çin bol su tüketmek önemlidir. Mevcut kaybın karşılanabilmesi için yürüyüş sonlandırıldıktan sonra yeteri kadar sıvı tüketilmesi gerekir. Kas krampları ya da sakatlanmalar oluşmaması için sıvı tüketilmeli ve protein açısından da zengin besinler tüketilmelidir.

Düzenli yürüyüşün faydaları nelerdir?

Fiziksel olarak yürüyüş yapmanın insan vücuduna birçok faydası bulunmaktadır. En bilinen faydaları şunlardır:

Kalp sağlığını korur ve güçlendirir. Günlük olarak yapılan yürüyüşlerin başat faydasının kalbe iyi gelmesi olduğu bilinmektedir. Kalp bu sayede daha sağlıklı çalışabilmektedir.

Kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı olur. Diyet yapan ya da mevcut kilosunu korumak isteyen kişilere düzenli olarak yürüyüş yapmaları önerilir.

Kan şekerini dengeler.

Kan basıncını düzenler. Bu sayede kalp çok fazla kan pompalamak zorunda kalmadığı için kan basıncı düzenlenmiş olur.

Tansiyonu düzenler. Özellikle hipertansiyon hastalarına önerilen bir durumdur.

Kas ağrılarına engel olur.

Kemik erimesine engel olur.

Eklem sağlığını ve kas sağlığını korur.

Eklem ağrılarına iyi gelir. Yürüyüş ile eklemler ve kemikler desteklendiği için çeşitli minerallerin yeniden emilimleri desteklenir.

Varis oluşma ihtimalini azaltır. Bacaklar için de faydalı olduğu için yürüyüşlerle varis dahil çeşitli bacak ve kas problemlerinin önüne geçebilmek mümkün olabilmektedir.

Bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunur. Düzenli yürüyüş yapan kişilerin enfeksiyonlara yakalanma riski düşmektedir. Ayrıca hastalık kapsalar dahi belirtiler bu kişiler de daha az etkili olur.

Düzenli yürüyüş yapmak kilo verdirir mi?

Düzenli olarak yürüyüş yapan kişiler, mevcut kilolarını koruyabilir ya da varsa fazla kilolarından düzenli yürüyüş yolu ile kurtulabilmektedir. Vücuda birçok faydası bulunan düzenli yürüyüşler ile kilo vermek de mümkün olabilmektedir. Kilo vermek isteyen kişilere her sabah günün ilk öğününden önce kısa yürüyüşlere çıkması önerilir. Birçok uzman diyetisyen, danışanları için hazırladıkları diyet listelerine egzersiz olarak günlük yürüyüş rutinleri ekleyebilmektedir.

1 saatlik ortalama bir yürüyüşün yaklaşık olarak 400 kalori kaybı sağladığı bilinmektedir. Hızlı tempo ile yapılan bir yürüyüşün ise 500 kalori verdirdiği kabul edilmektedir. Kişilerin kilolarına ve fiziksel özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilen bu oranlar fazla kilolarından kurtulmak isteyen kişilerin düzeni olarak yapacakları yürüyüşlere göre farklılık gösterebilmektedir.