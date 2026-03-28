HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

E-devlet görünümlü site üzerinden milyonluk vurgun!

İzmir'de e-Devlet sistemini kopyalayan dolandırıcılar, TOKİ "İlk Evim" başvurusu yapan vatandaşları toplam 1 milyon 44 bin 660 Türk Lirası dolandırdı. Şüphelilere yönelik operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Dolandırıcıların yeni adresi bu kez de TOKİ'nin "İlk Evim" kampanyası oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin kullandığı yöntemler deşifre edildi.

REKLAM VERİP ÜST SIRAYA TAŞIDILAR

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya platformlarında ve arama motorlarında reklam vererek sahte internet sitelerini üst sıralara taşıdıkları belirlendi.

Bu siteler üzerinden TOKİ "İlk Evim" başvurusu yapan mağdurların ilgisini çeken şüphelilerin, e-Devlet sisteminin aynısı olan sahte bir site tasarladıkları tespit edildi.

SAHTE DEKONTLA GÜVEN KAZANDILAR

Mağdurları ikna etmek amacıyla sahte siteye kimlik bilgilerinin eklendiği anlaşıldı.

Müştekilerin, girdikleri siteye T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapmalarının ardından "peşinat ücreti" adı altında belirtilen IBAN numaralarına para göndermeleri istendi.

Şüphelilerin, gönderilen paranın iadesinin sağlanması bahanesiyle işlem dekontunun sisteme yüklenmesini isteyerek müştekilerin güvenlerini kazandıkları kaydedildi.

HAKSIZ KAZANÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Mağdurların dekontları sisteme yüklemesinin ardından şüphelilerin, "sigorta poliçe bedeli" ve "ilk taksit bedeli" adı altında çeşitli miktarlarda para talep etmeye devam ettikleri tespit edildi.

İzmir'de 18 müştekinin aynı yöntemle toplam 1 milyon 44 bin 660 Türk Lirası dolandırıldığı ortaya çıktı.

11 ŞÜPHELİ HALA ARANIYOR

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, toplam 45 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 25'i tutuklanırken 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Firari durumdaki 11 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İzmir dolandırıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.