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E-Devlet'te hangi işlemler yapılır? E-Devlet üzerinden yapılabilecek işlemler nelerdir?

Teknolojinin her geçen gün biraz daha gelişmesi ve dijital dünyanın gitgide daha da genişlemesi günlük hayattaki birçok işlemin internet üzerinden yapılabilir hale gelmesini sağlamıştır. Günümüzde birçok resmi işlem de internet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

E-Devlet'te hangi işlemler yapılır? E-Devlet üzerinden yapılabilecek işlemler nelerdir?
Ferhan Petek

Dijital dünya her geçen gün biraz daha genişledikçe devlete ait kurum ve kuruluşlarda yapılan birçok işlem de internet üzerinden yapılabilir olmuştur. Bu sayede hem zaman kazanmak hem de daha önce uzun süreler beklenen belgelere kolaylıkla ve hızlıca ulaşabilmek mümkün olmuştur. Türkiye’de tüm devlete ait kurumlar ve kuruluşların kendilerine ait resmi internet siteleri bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli devlet kurumlarının mobil cihazlara indirilebilen mobil uygulamaları üzerinden de birçok çeşitli işlem gerçekleştirilebilmektedir.

Bütün devlet kurumlarının resmi internet sitelerini ve mobil uygulamalarını tek bir sistem üzerinden ulaşılabilir kılan e-Devlet ilk ortaya çıktığından bu yana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına büyük kolaylıklar sağlamaktadır. E-Devlet, e-Devlet kapısı ya da dijital Türkiye gibi isimlerle anılan bir portal üzerinden bütün devlet kurumlarına ve bu kurumlar ile ilgili yapılacak işlemlere ve birimlere ulaşabilmek mümkün olabilmektedir.

E-Devlet sistemine uygulama ya da internet tarayıcısı aracılığı ile kolayca giriş yapılabilmektedir. Ardından ana sayfada yer alan "arama" kısmında işlem yapılacak olan kurum, işlem adı ya da talep edilecek belgenin adı gibi bilgiler yazılarak ilerlenir. Çıkan listeden uygun olan kısım seçilerek işlem yapılır. T.C. Kimlik numarası ve tek seferlik verilebilen kişiye özel şifre ile e-Devlet uygulamasına giriş yapıldıktan sonra direkt olarak ya da işlem yapılacak kurumun sitesine ya da uygulamasına e-Devlet aracılığı ile ulaşarak işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

Henüz e-Devlet şifresi almamış olanlar en yakın PTT şubesine şahsen giderek e-Devlet kişisel şifresi alabilmektedirler.

E-Devlet'te hangi işlemler yapılır?

E-Devlet sistemine belirtilen şekilde uygulamasından ya da tarayıcı üzerinden internet sitesinden giriş işlemi gerçekleştirildikten sonra birçok işlem yapılabilmektedir. www.turkiye.gov.tr adresine ya da e-Devlet mobil uygulamasına girilir, sisteme giriş butonu tıklanır. Ardından T.C. kimlik numarası ve şifre girilir ve ana sayfaya ulaşılır.

Devlet kurum ve kuruluşlarına e-Devlet üzerinden ulaşılabilmektedir. Bu kurumlardan bazıları şunlardır:

  • Adalet Bakanlığı
  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
  • Emniyet Genel Müdürlüğü
  • Sosyal Güvenlik Kurumu
  • E-Nabız
  • MHRS Randevu Alma Sistemi
  • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
  • PTT Sorgulama İşlemleri
  • Belediyeler
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • Ticaret Bakanlığı
  • Tarım ve Orman Bakanlığı
  • SGK Sosyal Güvenlik Kurumu
  • Milli Eğitim Bakanlığı
  • Milli Savunma Bakanlığı
  • Doğal Afet Sigortaları Kurumu

E-Devlet üzerinden yapılabilecek işlemler nelerdir?

Çeşitli devlet kurumlarında şahsen yapılması gereken işlemler için randevu almak günümüzde zorunlu hale getirilmiştir. Aile hekiminden nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüklerine kadar tüm devlet kurumlarından randevu alabilmek için de e-Devlet sistemi kullanılabilmektedir. Randevu alma dışında e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek olan işlemlerden bazıları şunlardır:

  • Mahkeme davaları dosyaları sorgulama
  • Adli sicil kaydı sorgulama
  • Belge doğrulama
  • Trafik cezası sorgulama
  • Belge oluşturma
  • İnternet, Kablo TV, Uydu, Mobil ya da sabit hat işletmecilerinden alacak ve borçları sorgulama
  • Baz istasyonlarının ölçüm bilgileri
  • IMEI işlemleri, kayıt, sorgulama ya da numara taşıma ve sorgulama işlemleri
  • İsim üzerinde olan kayıtlı numaralar
  • Araç sorgulama
  • Sürücü belgesi ceza puanı sorgulama
  • 4A Emekli aylığı bilgileri, aylık ve ödeme bilgileri
  • İş hayatı sorgulama
  • 4A 4B 4C olmak üzere tüm sigorta türlerinde çalışmakta olan kişiler hizmet dökümlerini e devlet sistemi üzerinden alabilmektedirler.
  • Tapu sicil kayıtlarının sorgulanması
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil işlemleri
  • Kişi üzerinde kayıtlı olan taşınmaz malların kayıtlarına e-Devlet sistemi üzerinden ulaşılabilir.
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet edevlet
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