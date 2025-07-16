E-Devlet'te hangi işlemler yapılır? E-Devlet üzerinden yapılabilecek işlemler nelerdir?

Dijital dünya her geçen gün biraz daha genişledikçe devlete ait kurum ve kuruluşlarda yapılan birçok işlem de internet üzerinden yapılabilir olmuştur. Bu sayede hem zaman kazanmak hem de daha önce uzun süreler beklenen belgelere kolaylıkla ve hızlıca ulaşabilmek mümkün olmuştur. Türkiye’de tüm devlete ait kurumlar ve kuruluşların kendilerine ait resmi internet siteleri bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli devlet kurumlarının mobil cihazlara indirilebilen mobil uygulamaları üzerinden de birçok çeşitli işlem gerçekleştirilebilmektedir.

Bütün devlet kurumlarının resmi internet sitelerini ve mobil uygulamalarını tek bir sistem üzerinden ulaşılabilir kılan e-Devlet ilk ortaya çıktığından bu yana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına büyük kolaylıklar sağlamaktadır. E-Devlet, e-Devlet kapısı ya da dijital Türkiye gibi isimlerle anılan bir portal üzerinden bütün devlet kurumlarına ve bu kurumlar ile ilgili yapılacak işlemlere ve birimlere ulaşabilmek mümkün olabilmektedir.

E-Devlet sistemine uygulama ya da internet tarayıcısı aracılığı ile kolayca giriş yapılabilmektedir. Ardından ana sayfada yer alan "arama" kısmında işlem yapılacak olan kurum, işlem adı ya da talep edilecek belgenin adı gibi bilgiler yazılarak ilerlenir. Çıkan listeden uygun olan kısım seçilerek işlem yapılır. T.C. Kimlik numarası ve tek seferlik verilebilen kişiye özel şifre ile e-Devlet uygulamasına giriş yapıldıktan sonra direkt olarak ya da işlem yapılacak kurumun sitesine ya da uygulamasına e-Devlet aracılığı ile ulaşarak işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

Henüz e-Devlet şifresi almamış olanlar en yakın PTT şubesine şahsen giderek e-Devlet kişisel şifresi alabilmektedirler.

E-Devlet'te hangi işlemler yapılır?

E-Devlet sistemine belirtilen şekilde uygulamasından ya da tarayıcı üzerinden internet sitesinden giriş işlemi gerçekleştirildikten sonra birçok işlem yapılabilmektedir. www.turkiye.gov.tr adresine ya da e-Devlet mobil uygulamasına girilir, sisteme giriş butonu tıklanır. Ardından T.C. kimlik numarası ve şifre girilir ve ana sayfaya ulaşılır.

Devlet kurum ve kuruluşlarına e-Devlet üzerinden ulaşılabilmektedir. Bu kurumlardan bazıları şunlardır:

Adalet Bakanlığı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sosyal Güvenlik Kurumu

E-Nabız

MHRS Randevu Alma Sistemi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

PTT Sorgulama İşlemleri

Belediyeler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

SGK Sosyal Güvenlik Kurumu

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu

E-Devlet üzerinden yapılabilecek işlemler nelerdir?

Çeşitli devlet kurumlarında şahsen yapılması gereken işlemler için randevu almak günümüzde zorunlu hale getirilmiştir. Aile hekiminden nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüklerine kadar tüm devlet kurumlarından randevu alabilmek için de e-Devlet sistemi kullanılabilmektedir. Randevu alma dışında e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek olan işlemlerden bazıları şunlardır: