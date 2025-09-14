e-Devlet'te yeni dönem: Ortak bildirim sistemi geliyor!

Dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım daha atılıyor. e-Devlet üzerinden devreye alınacak e-Tebligat uygulamasıyla vatandaşlara resmi bildirimler elektronik ortamda ulaştırılacak. Ayrıca ortak ödeme ve kimlik doğrulama sistemiyle kamu kurumları arasındaki entegrasyon artırılacak. “Kamu ortak bildirim sistemi” sayesinde işlemler tek merkezden, hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilecek.

ORTAK BİLDİRİM SİSTEMİ

Yeni Orta Vadeli Program'a göre, e-Devlet Kapısı üzerinden ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile yeni bütünleşik hizmetlerin de tasarlanması, kamu ortak bildirim sisteminin uygulamaya alınması planlanıyor.

KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ

Kamuda dijital dönüşümü hızlandırmak ve yeni nesil dijital teknolojilerden daha etkin faydalanmak üzere Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konulacak.

e-Devlet Kapısı üzerinden ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile yeni bütünleşik hizmetler tasarlanacak.

TEBLİGATLARA e-DEVLET'TEN ULAŞILABİLECEK

e-Tebligat Bütünleşik Hizmeti'nin işleme alınması ve kamu ortak bildirim sisteminin hayata geçirilmesi sağlanacak. Böylece tebligatlara e-Devlet'ten ulaşılabilecek.

5G TEKNOLOJİSİ YAYGINLAŞACAK

Bu dönemde 5G hizmetleri ülke genelinde sunulmaya başlanacak, yüksek hızlı internet ile fiber altyapısı 5G teknolojisi kullanılarak geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak.

Firmaların dijital dönüşüm süreçlerinde bulut tabanlı teknolojileri etkin kullanmaları teşvik edilecek. Yapay zeka alanına özgü tematik kümelenmelerin ve araştırma merkezlerinin sayısı artırılacak. Hesaplama altyapılarının yapay zeka araştırmacılarına erişimi kolaylaştıracak ve bu alanda uluslararası işbirliği geliştirilecek.