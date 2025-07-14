E-Devlet üzerinden adres beyanı nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü gibi birçok resmi kurum ve kuruluşa dair çeşitli işlemler bu kurumların resmi internet sayfalarından ya da mobil cihazlara indirilebilen uygulamaları aracılığı ile yapılabilmektedir. Vatandaşlar için devletin sağladığı bir dijital hizmet olan e-Devlet sistemi ise tüm resmi kurumları ve kuruluşları tek bir portal üzerinde bir araya getirmektedir. İnternet üzerinden yapılabilen tüm resmi işlemler e-Devlet sistemine giriş yapılarak gerçekleştirilebilmektedir.

E-Devlet portalı üzerinden bir belge oluşturma, dosya takibi, randevu alma ya da randevu iptal etme gibi çeşitli işlemler yapılacaksa önce e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekir. Bunun için T.C. kimlik numarası ve kişiye özel şifre gereklidir. Vatandaşlar kişiye özel şifrelerini bir defaya mahsus olmak üzere PTT şubelerine şahsen giderek temin edebilirler.

Tüm kamu kurumlarına tek bir portal üzerinden ulaşabilmeyi sağlayan e-Devlet sistemi sayesinde devlet hizmetleri vatandaşlara en hızlı ve en pratik yoldan ulaştırılabilmektedir. Güvenlikli, kesintisiz, hızlı ve kaliteli bir dijital hizmet olan e-Devlet sistemi üzerinden herhangi bir devlet kurumuna gitmeden öğrenci belgesi, adli sicil kaydı, nüfus kayıt örneği gibi çeşitli resmi belgeler de alınabilmektedir.

E-devlet adres beyan işlemi nasıl yapılır?

İnternet üzerinden yapılabilen resmi işlemlerden biri de adres beyanı işlemidir. Adres beyanı ya da adres bildirimi, vatandaşların yerleşim yerlerini, ayrıntılı açık adreslerini, eğer varsa diğer adreslerini, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü birimine kayıt edilebilmesi için beyan etmesi anlamına gelen resmi bir işlemdir. Türk Medeni Kanunu’na göre özel ve tüzel kişiler, yargı makamları bakımından sorumluluklar, görevler, yükümlülükler ve yetkiler düzenlenirken yerleşim yeri ifadesinin altını çizmektedir. Bu yüzden özel ve tüzel kişilerin adres beyanları son derece önemli kabul edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının adres bildirimi beyanında bulunması bir zorunluluktur. Bildirimin kimin tarafından nasıl, ne zaman ve nereye yapılacağı ise Nüfus Hizmetleri Kanunu maddelerine göre belirlenmiştir. T.C. vatandaşlığı bulunan her yetişkinin yurt içinde ya da yurt dışında yaşıyor olması fark etmeksizin adres beyanı yapması gerekir. Nüfus Hizmetleri Kanunu doğrultusunda adres değişikliği beyanları adresin değiştiği tarihten itibaren 20 iş günü içinde yapılmak zorundadır. Eğer süre dolarsa durum tespit edildiğinde idari para cezası uygulanır.

Daha önce yetkili kamu kurumuna gidilerek şahsen yapılması gereken adres beyanı işlemi günümüzde birçok resmi işlem gibi internet üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile kısa süre içinde yapılabilmektedir. Adres beyanı işlemini e-Devlet'ten yapabilmek için şu adımlar takip edilmelidir: