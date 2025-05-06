Ece Üner'e kötü haber! 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı...

Halk TV Ana Haber sunucusu Gazeteci Ece Üner hakkında, “devletin yargı organlarını alenen aşağılama” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” iddiasıyla dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Üner hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istedi. Üner, 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

DAHA ÖNCE DE İFADE VERMİŞTİ

Üner, yaptığı sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek 18 Mart’ta savcılık tarafından ifadeye çağrılmıştı. İfade işlemlerinin ardından yurtdışı çıkış yasağı ve imza şartı talebiyle mahkemeye sevk edilmesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, gazeteci İsmail Saymaz’ın 15 Mart’ta pasaportuna el konulmasını duyurduğu paylaşıma yer verildi.

Başsavcılık açıklamasında Üner’in, Saymaz’ın bu paylaşımına “FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık” şeklinde yanıt verdiği ve bu paylaşım nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301/1 maddesinde düzenlenen “yargı organlarının alenen aşağılama” ve 288/1 maddesinde düzenlenen “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarından re’sen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.