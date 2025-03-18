Ece Üner'in o FETÖ yorumu sonrası gözaltı kararı! İsmail Saymaz detayı! Ece Üner neden gözaltına alındı?

Halk TV spikeri Ece Üner sosyal medya hesabından ifadeye çağrıldığını ve akşam yayınlanan ana haber bülteninde olamayabileceğini açıkladı.

Üner sosyal medya hesabından, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz." açıklamasını paylaştı.

SAYMAZ'A DA YURT DIŞI YASAĞI KONMUŞTU

Gazeteci İsmail Saymaz da geçtiğimiz hafta ailesiyle birlikte yurt dışına çıkarken pasaportuna el konulduğunu belirtmişti. Halk TV'de görev yapan Saymaz soruşturma kapsamında bu tedbirin uygulandığını avukatlarının bile sebebini öğrenemediği söylemişti.

ÜNER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde İsmail Saymaz'a yurt dışına çıkış yasağı koymuştu. Ece Üner, konuya ilişkin paylaşımda bulunan İsmail Saymaz'ın gönderisine yorum yaptı. Soruşturmanın memurlarını hedef gösterdiği ve hakaret ettiği gerekçesiyle ifadeye çağrıldı.

Ece Üner'in söz konusu paylaşımı şu şekilde;

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Ece Üner'in, İsmail Saymaz'ın pasaportuna el konulduğunu duyurduğu paylaşımına yaptığı yorum nedeniyle ifadeye çağrıldığı duyuruldu.

Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle:



"15/03/2025 günü X(Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden @ismailsaymaz isimli/rumuzlu kullanıcı tarafından '' Haftalardır süren itibar suikastlerine bir de hukuksuzluk eklendi. Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla haftasonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu. Kaçacak olsaydım... Son 1.5 ayda beş kez yurtdışına çıkıp dönmezdim. 7 Mart'ta gittiğim Almanya'dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart'ta geri gelmezdim. Savcılık tarafından ne zaman ifadeye çağrılsam koşa koşa gittim. Geçen perşembe günü üç farklı soruşturmadan ötürü Bakırköy Adliyesi'ndeydim. Gazetecilik dışında suçum... Türkiyeden başka bir yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum.'' şeklindeki paylaşımına yine 15/03/2025 günü @eceuner12 isimli/rumuzlu kullanıcı

tarafından (Özge Ece Bayramoğlu olduğu tespit edilen şahıs) ''FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık!'' şeklinde yanıt verildiği, @eceuner12 isimli/rumuzlu kullanıcı tarafından yapılan paylaşım nedeniyle TCK 301/1 Maddesinde düzenlenen yargı organlarının alenen aşağılama ve TCK'nun 288/1 Maddesinde düzenlenen adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmış olup şahsın hazır edilmesi için İstanbul emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur"