ECMO nedir, nasıl takılır? ECMO cihazı ne işe yarar? ECMO açılımı

Kalp, damar, solunum, beyin hastalıkları diğer bazı hastalıklardan daha ciddi ve hatta ölümcül sonuçları olabilen durumlar olarak kabul edilir. Geri dönüşü olmayan hastalıkların oluşmasından önce erken tanı son derece önemlidir. Bu yüzden teknolojik gelişmeler sayesinde bazı cihazların varlığı hayat kurtarıcı olabilir.

ECMO nedir? ECMO cihazı ne işe yarar?

Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu ECMO açılımıdır. Kısaca ECMO olarak ifade edilir. Bir tür tedavi yöntemi olan ECMO, ilaç tedavisine dirençli olan, akut, geri dönüşümü mümkün olan ciddi kalp ya da solunum yetersizliği bulunan hastalarda geçici kardiyopolmoner destek sağlayıcıdır ve oldukça etkili olması ile bilinir.

ECMO, günümüzdeki teknolojik gelişmeler sayesinde ulaşımı çok daha kolay, kullanımı ise daha pratik ve güvenli olmakla birlikte komplikasyonları oldukça az bir tedavi olarak değerlendirilmektedir. Kullanılan kanül, pompa, devreler, alarm sistemleri, oksijenatör, hava embolisi detektörleri gibi parçaların cihazın etkisini artırdığı bilinmektedir.

Yapay dolaşım desteği olarak da açıklanan ECMO, kalbin ve ciğerlerin işlevlerini geçici olarak üstlenir. Bu sayede de kritik durumda olan hastaların kalp ve solunum yolu sıkıntılarını geçici de olsa çözerek hastaları hayata bağlar.

ECMO, akciğerlerin ve kalbin işlevini yerine getiremediği, yetersiz kaldığı ya da tamamen çalışamaz hale geldiği zaman devreye sokulan bir yaşam destek sistemidir. Türkçe karşılığı vücut dışı dolaşım olan ekstrakorporeal ifadesi, kanın vücudun dışına çıkartılarak özel bir cihaz ile oksijenlenmesi ve karbondioksitin temizlenmesi anlamında kullanılır.

ECMO nasıl takılır?

Çalışma prensibi karışık olarak ifade edilen ECMO, en basit ifadesi ile kanın vücut dışına alınması şeklinde kullanılan bir cihazdır. Oldukça zaman kazandıran bir teknoloji olan ECMO, büyük bir damardan kanülasyon aracılığı ile kan alınması şeklinde kullanılır.

Karbondioksit temizlendikten ve oksijen alımı sağlandıktan sonra yine büyük bir damar yolu aracılığı ile kan tekrar hastaya geri verilir. ECMO, cerrahi işlem gerektiren bir uygulamadır. Başlatılan süreç yoğun bakım ortamında yapılır ve uzman ekipler tarafından sürekli izlenerek gerçekleştirilir.

ECMO tedavi süreci genel olarak birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir. Bu süre hastanın durumu ile de ilgilidir. Tedavi süreci içinde yoğun bakım ünitesinde yer alan hasta yakından izlenir. Hasta sedasyon altında tutulabilir ve uzun süre hareketsiz olabilir.