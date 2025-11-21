HABER

Eczane önünde genç kıza saldırı! Yere düşürüp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Bursa'da eczane çalışanı olan D.Ö. (23) hava almak için iş yerinden çıktığı sırada hayatının şokunu yaşadı. Genç kadın eczane önünde duran T.K.'nin (31) saldırına uğradı. D.Ö.'yü beline sarılarak yere düşüren saldırgan, genç kızın kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı. D.Ö.'nün çığlıkları üzerine olay yerine gelen eczane çalışanı arkadaşını saldırgandan kurtardı. Uyuşturucu etkisinde olduğu öğrenilen saldırgan ise 'Cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

Olay, 30 Ekim’de saat 10.00 sıralarında, Yıldırım ilçesindeki bir eczanede meydana geldi. Eczanede çalışan D.Ö., hava almak için kapının önüne çıktığı sırada şüpheli T.K.'nin saldırısına uğradı.

KADININ KIYAFETLERİNİ ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Şüpheli, kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalışırken, D.Ö.’nün yardım çığlıklarına eczanedeki çalışma arkadaşı koştu. Yere düşen D.Ö., arkadaşının müdahalesiyle şüpheliden kurtuldu. O anlar, eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

"GELDİ ÜSTÜME ATLADI"

Görüntülerde eczanenin önünde duran D.Ö., cep telefonuyla ilgilendiği sırada, yanına yaklaşan T.K.’nin üstüne atlayıp beline sarıldığı, yere düşen kadının üstündeki kıyafetleri çıkarmaya çalıştığı görüldü. Şüphelinin arkadaşı H.K. (26) de kadının yanına gelirken, D.Ö.’nün yardım çığlıklarını duyan çalışma arkadaşının, ne olduğunu anlamak için önce camdan baktığı, ardından koşarak dışarı çıkıp, kadını, saldırganın elinden kurtardığı anlar, görüntüye yansıdı. Olayın şokunu yaşayan kadının, “Sigara içiyordum, geldi üstüme atladı” dediği de duyuldu.

'CİNSEL SALDIRI' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Bölgeden koşarak uzaklaşan T.K. ile yanındaki H.K. isimli şüpheliler, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu öğrenilen ve 10 ayrı suçtan kaydı bulunan T.K. isimli şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı. 9 ayrı suçtan kaydı olan H.K. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

