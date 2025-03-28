Edirne’de 2 müstakil ev alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı

Yangın, Edirne Mithatpaşa Mahallesi Yıldırım 1. Sokak'ta bulunan bir evde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bir müstakil eve daha sıçradı. Yangın dolayısıyla mahalleli büyük korku yaşayarak, sokağa döküldü. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alev alev yanan iki müstakil ev itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kimsenin içinde olmadığı iki müstakil ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır