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Edirne'de 4 bin 564 parça tarihi eser ele geçirildi!

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 bin 564 parça sikke ve obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de 4 bin 564 parça tarihi eser ele geçirildi!

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keşan ilçesinde yaşayan H.G.G.'nin (54) evinde tarihi eser bulunduğunu belirledi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda; evde yapılan aramada 2 bin 525 sikke, 1585 taş obje, 301 metal obje, 87 yüzük, 29 pişmiş topraktan yapılmış figür, 7 ok ucu, 10 kandil, 6 hac, 8 madeni malzeme, 3 minyatür heykel, 3 mühür olmak üzere toplam 4 bin 564 parça Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan H.G.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne jandarma
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