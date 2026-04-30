Edirne’de ambulans ile taksi çarpıştı: 5 yaralı

Edirne’de hasta nakli gerçekleştiren belediyeye ait ambulans ile ticari taksinin kavşakta çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada ambulanstaki hasta ile takside bulunan yolcular hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Eski Kırklareli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. yönetimindeki hasta nakil ambulansı ile A.S. idaresindeki ticari taksi kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Çarpışmada ambulans sürücüsü, taksi sürücüsü, ambulansta bulunan hasta ile taksideki 2 yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

