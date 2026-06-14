HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Esenyurt TEM Otoyolu'nda alev topuna dönen araçta şans eseri can kaybı olmadı

Esenyurt TEM Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt TEM Otoyolu'nda alev topuna dönen araçta şans eseri can kaybı olmadı

Olay, saat 18.30 sıralarında İstanbul TEM otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikameti üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.B. idaresindeki 59 VD 536 plakalı seyir halinde hafif ticari araçtan bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Esenyurt TEM Otoyolu nda alev topuna dönen araçta şans eseri can kaybı olmadı 1

ALEV TOPUNA DÖNEN ARACA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Sürücü, aracı emniyet şeridine park edip araçtan inerken araç alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası araç, kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Alev alev yanan araç çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölüTarsus’ta trafik kazası: 1 ölü
Yıkım sırasında çöken bina, bitişiğindeki 2 binaya zarar verdiYıkım sırasında çöken bina, bitişiğindeki 2 binaya zarar verdi

Anahtar Kelimeler:
yangın Esenyurt Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Damat katliamı

Damat katliamı

Dünya Kupası'na tatsız başladık! Milliler Avustralya'ya kaybetti

Dünya Kupası'na tatsız başladık! Milliler Avustralya'ya kaybetti

Vasiyetini açıkladı! Milyonluk çiftliğini tek bir yere bırakacak

Vasiyetini açıkladı! Milyonluk çiftliğini tek bir yere bırakacak

Kaldırımda satışa çıkardı, iş insanı satın aldı

Kaldırımda satışa çıkardı, iş insanı satın aldı

Altın, konut ve otomobili de etkiledi: 'Geçilirse yönelecekler'

Altın, konut ve otomobili de etkiledi: 'Geçilirse yönelecekler'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.