Esenyurt TEM Otoyolu'nda alev topuna dönen araçta şans eseri can kaybı olmadı

Olay, saat 18.30 sıralarında İstanbul TEM otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikameti üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.B. idaresindeki 59 VD 536 plakalı seyir halinde hafif ticari araçtan bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

ALEV TOPUNA DÖNEN ARACA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Sürücü, aracı emniyet şeridine park edip araçtan inerken araç alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası araç, kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Alev alev yanan araç çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır