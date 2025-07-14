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Edirne'de anız yangını: Kontrol altına alındı

Edirne'de buğday ve ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanda anız yangını çıktı. Geniş bir alanda etkili olan anız yangını kontrol altına alındı.

Edirne'de anız yangını: Kontrol altına alındı

Edirne-Havsa ilçesi kara yolu Oğulpaşa mevkisinde buğday ve ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanda, anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler büyürken, yoğun duman da gökyüzünü kapladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Havsa ve Edirne belediyeleri itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı da belirli bölgelerde söndürme çalışmalarına destek verdi. Abalar köyü camisinden anons edilerek köy sakinlerinin de söndürme çalışmalarına katkı sunmaları yönünde çağrı yapıldı. Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI!

Geniş alanda etkili olan anız yangını kontrol altına alındı. Öte yandan D-100 kara yolu Edirne- Havsa istikametinde yoğunlaşan duman nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan olmazken, araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldı.Kapatılan D-100 kara yolu Edirne-Havsa istikameti çift yönlü trafiğe açıldı.

Bölgeye gelen Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy bilgi aldı.Yangında metruk bir çiftlik evi ile yaklaşık 2 bin dekar anız alan zarar gördü.

(DHA-AA)

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