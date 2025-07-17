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Edirne’de anız yangını yerleşim bölgesine metreler kala söndürüldü

Edirne’de otluk alanda çıkan yangın, yerleşim alanlarına metreler kala söndürüldü. Onlarca dekar anız ve ağaçlık alanın küle döndüğü yangında vatandaşlar panik yaşadı.

Edirne’de anız yangını yerleşim bölgesine metreler kala söndürüldü

Edirne’nin Kurtuluş Mahallesi’nde öğle saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede kontrolden çıktı. Rüzgârla birlikte büyüyen alevler, hem mahalleliyi hem sürücüleri tedirgin etti. Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Edirne’de anız yangını yerleşim bölgesine metreler kala söndürüldü 1

AĞAÇLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Polis ekipleri, yangını izlemek için yol kenarında duran sürücüleri ise megafonla uyararak trafiği açmaya çalıştı. Ekipler alevlerin binalara ulaşmaması için adeta zamanla yarıştı.

Edirne’de anız yangını yerleşim bölgesine metreler kala söndürüldü 2

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında onlarca dekar anız ve ağaçlık alan küle döndü. Yangında bir ayçiçeği tarlası da zarar gördü.

YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Edirne’de anız yangını yerleşim bölgesine metreler kala söndürüldü 3

Yangının birkaç farklı noktada eş zamanlı olarak başlaması dikkat çekerken, yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

17 Temmuz 2025
17 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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