Edirne'de bir apartmanın istinat duvarı çöktü! Tahliye edildiler

Kentte sabah başlayan sağanak, etkisini artırarak devam ediyor. Sağanak nedeniyle Sarıcapaşa Mahallesi Kadirhane Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın istinat duvarı çöktü. Duvardan kopan molozlar ve kayan toprak, apartmanın giriş katındaki dairelere zarar verdi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının çökmesi nedeniyle yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Bu arada, ekiplerin çalışma yaptığı sırada duvarın bir bölümü daha yıkıldı. Ekipler, duvarın ayakta kalan bölümünde güçlendirme çalışması gerçekleştirdi.

TAHLİYE EDİLDİLER

Güvenlik gerekçesiyle binanın ilk 2 katının tahliye edilmesine karar verildi. Apartman sakinleri, kentteki bir otele yerleştirildi.Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır