HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Edirne'de bir apartmanın istinat duvarı çöktü! Tahliye edildiler

Edirne'de sağanak nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Güvenlik gerekçesiyle binanın ilk 2 katının tahliye edilmesine karar verildi. Apartman sakinleri, kentteki bir otele yerleştirildi.

Edirne'de bir apartmanın istinat duvarı çöktü! Tahliye edildiler

Kentte sabah başlayan sağanak, etkisini artırarak devam ediyor. Sağanak nedeniyle Sarıcapaşa Mahallesi Kadirhane Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın istinat duvarı çöktü. Duvardan kopan molozlar ve kayan toprak, apartmanın giriş katındaki dairelere zarar verdi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının çökmesi nedeniyle yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Bu arada, ekiplerin çalışma yaptığı sırada duvarın bir bölümü daha yıkıldı. Ekipler, duvarın ayakta kalan bölümünde güçlendirme çalışması gerçekleştirdi.

TAHLİYE EDİLDİLER

Güvenlik gerekçesiyle binanın ilk 2 katının tahliye edilmesine karar verildi. Apartman sakinleri, kentteki bir otele yerleştirildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Endonezya Grok'u geçici olarak engellediEndonezya Grok'u geçici olarak engelledi
Aksaray'da alkollü şekilde direksiyon başına geçen genç kaza yaptı: "İlk defa kaza yaptım"Aksaray'da alkollü şekilde direksiyon başına geçen genç kaza yaptı: "İlk defa kaza yaptım"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.