Edirne'de eski sevgilisini katletmişti! Hakimin sorusuna verdiği yanıt kan dondurdu: Mahkeme salonu buz kesti

Edirne'de 15 yaşındaki katil, eski sevgilisini 30 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Mahkeme başkanının, "Sen kasap da değilsin berbersin diyorlar" sorusu üzerine katil "Gözüm karardı" yanıtını verdi.

5 Nisan 2025'te Edirne'nin Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde eski sevgilisi 15 yaşındaki Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldüren, 15 yaşındaki zanlı berber E.A.'nın, geçtiğimiz haftalarda Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada verdiği ifadesinin detayları ortaya çıktı

"30 SANİYE SÜRDÜ"

Mahkeme başkanı tutuklu yargılanan sanığa 30 bıçak darbesini kaç dakikada gerçekleştirdiğini sordu. Sanık E.A.' da "30 saniye sürdü" cevabını verdi.

"GÖZÜM KARARDI"

Mahkeme başkanı tekrar soruyu yenileyerek, "30 bıçak darbesini 30 saniyede mi vurdun?" sorusunu sorunca zanlı, "Gözüm karardı hatırlamıyorum" diyerek savunma yaptı.

"SEN KASAP DA DEĞİLSİN"

Öldürülen Gülden Coni'nin avukatının sorularının ardından mahkeme başkanı, zanlıya bir soru daha sordu. Başkanın, "Nasıl vurdun 30 saniyede 30 bıçak darbesini sen kasap da değilsin berbersin diyorlar" sorusu üzerine zanlı bir kez daha "Gözüm karardı" diyerek cevap verdi.

Duruşmanın ikinci celsesi önümüzdeki günlerde görülecek.

Kaynak: İHA

