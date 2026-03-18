Edirne'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın dorsesine arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden Tekirdağ'ın Malkara ilçesi istikametine giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 59 AOG 678 plakalı kapalı kasa kamyonet, aynı yönde seyir halindeki Ö.K. (50) yönetimindeki 20 ASZ 945 plakalı tıra bağlı 34 FIY 623 pakalı dorseye arkadan çarptı. Kazada, kamyonette bulunan ve Pakistan uyruklu oldukları öğrenilen Masawood Ur Rehman (25) ve Muhammad Taimoor (31) ile Türk vatandaşı T.Y. (17) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilmemesi için itfaiye aracına halat ile bağlanan kamyonette sıkışan yaralılar, yapılan çalışmalar ile sıkıştıkları yerden çıkartılıp ambulanslar ile sevk edildikleri Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Masawood Ur Rehman ile Muhammad Taimoor hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu’da tek katlı ev küle döndüBolu’da tek katlı ev küle döndü
20 yıldır arıyorlardı! Bilimin yeni keşfi ezber bozacak20 yıldır arıyorlardı! Bilimin yeni keşfi ezber bozacak

En Çok Okunan Haberler
Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Tedirgin eden Hürmüz kararı! Trump'ın planına BAE'den yeşil ışık

Tedirgin eden Hürmüz kararı! Trump'ın planına BAE'den yeşil ışık

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

Ege Kökenli anne oldu! Paylaşımının altına yorum yağdı

Ege Kökenli anne oldu! Paylaşımının altına yorum yağdı

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

