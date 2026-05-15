HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kastamonu’da sahte reçete ağı çökertildi: 22 gözaltı

Kastamonu’da yeşil reçeteye tabi sentetik ecza içerikli ilaçlar için sahte manuel reçete düzenledikleri iddia edilen 22 şüpheli, 24 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Kastamonu’da sahte reçete ağı çökertildi: 22 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları kapsamında yaklaşık 8 ay süren planlı çalışma yürüttü.

Kastamonu’da sahte reçete ağı çökertildi: 22 gözaltı 1

YEŞİL REÇETEYE TABİ SENTETİK ECZA İÇERİKLİ İLAÇLAR

Yapılan çalışmalarda, yeşil reçeteye tabi sentetik ecza içerikli ilaçlara ilişkin manuel reçeteler düzenlendiği, sahte reçetelerin SGK’ya fatura edilerek kamu zararına neden olunduğu, reçetelere konu ilaçların el altından satıldığı ve bu yöntemle haksız kazanç elde edildiği değerlendirildi. Çalışmaların ardından aralarında eczacı ve eczane çalışanlarının da bulunduğu 22 şüpheliye yönelik 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kastamonu’da sahte reçete ağı çökertildi: 22 gözaltı 2

OPERASYON DÜZENLENDİ

Operasyonda yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 şarjör, 2 kurusıkı tabanca, 145 adet 9 milimetre fişek, 29 adet 7.65 milimetre fişek, 50 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 3 gram kenevir tohumu, 7 adet aseton, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 senet, 1 ajanda ve 2 zıvana ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşırı yağışla birlikte taşan dereler sele neden olduAşırı yağışla birlikte taşan dereler sele neden oldu
Yangında itfaiye eri yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendiYangında itfaiye eri yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendi

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu reçete sahte ilaç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Taksici sevgiliden kadın hakime: "Uyuşturucu parası yaz aşkım"

Taksici sevgiliden kadın hakime: "Uyuşturucu parası yaz aşkım"

Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Ne altın, ne gümüş... Ona yatırım yapıp yıllarca unutmuş!

Ne altın, ne gümüş... Ona yatırım yapıp yıllarca unutmuş!

Dilekçe vermeyen bundan mahrum kalacak

Dilekçe vermeyen bundan mahrum kalacak

Gelen hesap dudak uçuklattı

Gelen hesap dudak uçuklattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.